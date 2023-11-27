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Орлов: «Я не верю в интерес «Манчестер Юнайтед» к Алипу»

27 Ноября 2023 • 11:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

Журналист признался, что не верит в возможный переход казахстанского футболиста в английский клуб. По мнению Орлова, Алип не умеет начинать атаки первым пасом, что очень важно в европейском футболе.

«Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «Манчестер Юнайтед»? Алипу ещё нужно удержаться в основном составе «Зенита», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Алип провёл за «Зенит» 20 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Юнайтед Геннадий Орлов Нуралы Алип ещё теги

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