Карасёв не подтвердил назначение на матч в Саудовской Аравии

Один из лучших российских арбитров Сергей Карасёв прокомментировал новость о том, что его пригласили поработать на матче чемпионата Саудовской Аравии.

«Ничего не знаю. РФС ведёт переговоры», - передает слова рефери телеканал «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что Карасёв получил назначение на матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», который состоится 1 декабря. В данный момент «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, а «Аль-Наср» идет на втором месте.

Напомним, что в составе «Аль-Хиляля» играет экс-нападающий «Зенита» Малком. За «Аль-Наср» выступает португалец Криштиану Роналду.