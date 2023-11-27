Орлов: «У Семака в «Зените» нет неприкасаемых игроков»

Комментатор Генналий Орлов прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в исполнении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразилец не реализовал 11-метровый по ходу матча против «Сочи».

«Пижонское исполнение. Семак справедливо заметил, что в другой раз бить 11-метровый будет следующий в очереди. В этом и заключается сила Сергея Богданыча. У него нет неприкасаемых», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче «Зенит» одержал крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0. После 16 туров чемпионата России подопечные Семака занимают первое место в турнирной таблице.