Орлов рассказал, что нужно «Краснодару» для борьбы за чемпионский титул

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что необходимо «Краснодару» для борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Нет нужной ротации без потери качества. «Краснодару» необходимо серьезное усиление зимой. Для борьбы за чемпионство нужно приобрести двух-трех игроков высокого класса. Не меньше», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В последнем матче краснодарский клуб потерпел гостевое поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. После 16 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Ивича занимают второе место в турнирной таблице.