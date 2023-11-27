Орлов: «Закономерное поражение «Краснодара»

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде уступил «Уралу». Своим мнением по этой встрече поделился комментатор Геннадий Орлов.

«Урал» победил «Краснодар» по делу. 7-1 по ударам в створ. Ну о чем тут можно говорить? Как можно было «быкам» рассчитывать на что-то с таким количеством подходов? Все закономерно», - рассказал Орлов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Екатеринбурге и завершился поражением «быков» со счетом 1:3. После 16 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.