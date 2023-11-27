Эдуард Мор: «Было ощущение, что «Краснодар» не победит»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром». «Быки» потерпели гостевое поражение со счетом 1:3.

«Было ощущение, что «Краснодар» не победит. Единственное - счёт довольно крупный, а так я не скажу, что слишком неожиданный результат. Было видно, что «Краснодар» немного сдаёт позиции», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения краснодарский клуб опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед петербургский «Зенит». Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Владимира Ивича сыграют на своем поле с «Оренбургом».