Губерниев: «К нам легионеры не ехали, потому что играть здесь в декабре — себе дороже»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что РПЛ должна вернуться к системе «весна-осень».

Журналист считает, что многие легионеры не хотят приезжать выступать в Россию из-за необходимости играть зимой.

«Мы не участвуем в чемпионатах мира и Европы. Тем более что сейчас чемпионат мира проходил в декабре, а играем ли мы в футбол в июне? Нет! Когда прекрасная погода, выросла трава. К нам и легионеры-то не ехали, если мы помним, потому что играть здесь в декабре — себе дороже», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, чемпионат России перешёл на систему «осень-весна» в 2011 году. Сейчас турнир начинается в июле, а заканчивается в конце мая-начале июня следующего года.

После 16 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».