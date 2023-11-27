Орлов оценил игру Соболева против «Балтики»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре центрального нападающего «Спартака» Александра Соболева в недавнем матче против калининградской «Балтики» (2:0). В этом поединке форвард отдал два ассиста.

«Соболев однозначно может занести себе в актив матч в Калининграде. Соболев себя и проявляет лучше в сложных обстоятельствах. Ему интересно преодолевать и себя, и жизненные условия», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После 16 туров «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с грозненским «Ахматом».