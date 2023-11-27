Орлов: «Радует, что «Спартак» оставил Абаскаля»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». В последнем матче «красно-белые» победили «Балтику» со счетом 2:0.

«Радует, что руководство не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля. Ему дали еще время и, похоже, Гильермо нащупал игру, нашел оптимальное сочетание. Команда играет», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Абаскаля проведут на выезде с грозненским «Ахматом».