Ромащенко: «Карраскаль - мастер очень высокого уровня»

Бывший футболист московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением об игре колумбийского хавбека команды Хорхе Карраскаля, ранее выступавшего за ЦСКА.

«Как бы «армейцы» не пожалели, что отдали такого футболиста в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня. Осталось встроить его в игру команды. У Лички начинает это получаться», - передают слова Ромащенко «Известия».

Карраскаль перешел в «Динамо» минувшим летом и подписал с клубом четырехлетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.