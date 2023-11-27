Орлов: «Галактионова обязательно накажут»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эмоциональное поведение главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова после поединка с «Крыльями Советов» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

«Тренеру надо думать о своей репутации. На тебя же все смотрят, а ты такое в камеру говоришь... Теперь Галактионова обязательно накажут. Важно, чтобы он сделал правильные выводы», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После 16 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Галактионова на своем поле встретятся с петербургским «Зенитом».