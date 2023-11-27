Комличенко: «В матче с «Пари НН» у «Ростова» был не один, а два момента»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после матча 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0) не согласился с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном о том, что южане имели всего один голевой момент.

«Нет, два. У нас было два и ещё пенальти. Не согласен с Юраном? Ну, у нас же было два момента (смеётся)», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Теперь отставание южан от девятого «Пари НН» составляет всего один балл.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 3 декабря против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.