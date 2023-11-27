Лопырёва назвала лучшего футболиста мира - это не Роналду

Телеведущая Виктория Лопырёва поделилась мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем в МЛС за американский клуб «Интер Майами».

В интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец девушка заявила, что считает 36-летнего южноамериканца лучшим футболистом мира. На второе место она определила французского форварда Килиана Мбаппе.

«Месси сейчас самый главный. Это мой любимый футболист - этот парень словно поцелован богом! Следующий - Мбаппе. Это будет звезда следующего чемпионата мира», - сказала Виктория.

Напомним, что недавно Месси получил восьмой «Золотой мяч».