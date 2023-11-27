Соболев и Тюкавин - в символической сборной 16-го тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» сформировали собственную версию символической сборной 16-го тура Российской премьер-лиги. Самое большое представительство в ней имеет столичный «Спартак», одержавший гостевую победу над «Балтикой» (2:0).
Голкипер: Максименко («Спартак»).
Защитники: Безруков («Рубин»), Эммерсон («Урал»), Осипенко («Ростов»), Хлусевич («Спартак»).
Полузащитники: Бителло («Динамо»), Аюпов («Урал»), Файзуллаев (ЦСКА), Пиняев («Локомотив»).
Форварды: Тюкавин («Динамо»), Соболев («Спартак»).
По итогам 16 туров лидером Премьер-лиги является петербургский «Зенит». На втором месте идет «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».
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