Дьяков: «Краснодара» не хватит на весь чемпионат»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» выжимал максимум в каждом матче. Я уже говорил, что на весь чемпионат их не хватит. В ближайшее время они начнут сдавать, не будут претендентами на золото», - передает слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 16-го тура чемпионата страны «Краснодар» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:3. После этого фиаско подопечные Владимира Ивича потеряли лидерство в таблице Премьер-лиги, пропустив вперед петербургский «Зенит».