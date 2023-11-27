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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзагоев выбрал новую профессию после завершения карьеры

27 Ноября 2023 • 08:25 Комментировать

Дарья Арсланова, которая является PR-менеджером бывшего футболиста московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, рассказала о дальнейших планах 33-летнего спортсмена.

«Алан прекрасно понимает, что расстаться с карьерой футболиста будет непросто, но, думаю, он справится. Всю свою страсть и любовь к футболу направит на тренерскую деятельность», - передает слова Арслановой «РБ Спорт».

Напомним, что недавно Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Последним его клубом была греческая «Ламия», в составе которой он провел всего две встречи. За сборную России Алан сыграл 59 поединков и забил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Дарья Арсланова
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