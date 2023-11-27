«Зенит» в зените, дух Холанна в РПЛ, «шпоры» в штопоре и шедевр Гарначо

Беззубые «быки», снежный «Спартак», нервозные «железнодорожники»

«Зенит» впервые в нынешнем чемпионате России вырвался на пьедестал по итогам тура. Питерцы спокойно сделали своё дело – разгромили «Сочи». Клаудиньо отнял мяч у Мостового, чтобы не забить пенальти, но это частности. У «Краснодара» соперник был тоже ему не ровня. «Урал» до того не побеждал десять туров, а тут взял и положил инертных «быков» на лопатки.

У «чёрно-зелёных» валилось из рук буквально всё. Даже Сафонов и Тормена умудрились нанести друг другу травмы, из-за которых вдвоём не смогли продолжить матч. Кордоба направил энергию не в то русло – уже после матча показал оскорбительный жест арбитру, получил красную карточку и ещё пытался проникнуть в судейскую. Как бы не поплыть «быкам» в последних двух турах до зимы.

По ходу московского дерби сначала ЦСКА перевернул игру, а затем «Динамо». Итог – волевая победа «бело-голубых». Бителло расцвёл дублем и окрестил «Холанном» Тюкавина, забившего в пятом матче подряд. «Спартак» не стал ныть из-за снежных условий в Калининграде и побил «Балтику» двумя голами. Абаскаль выпустил Соболева в основе – тот отреагировал двумя ассистами. А забили Хлусевич и Промес.

«Крылья Советов» не позволяют себе проигрывать в РПЛ дома. Даже если начинают добавленное время, уступая с разницей в два мяча. Сумасшедший камбэк явили самарцы против «Локомотива» – 3:3. В июле «Крылья» уже уходили с 1:3 против «Динамо», но там именно в компенсированное время они забили только однажды, а тут дважды. Пиняев сейчас отличился впервые почти за четыре месяца и даже принял поздравления от Дзюбы, но «железнодорожники» взяли лишь одно очко.

Галактионов с Бариновым сорвались на судей – и рискуют получить приличные дисквалификации со штрафами. Понятно, почему они на взводе, – у «Локомотива» всего одна победа в шести последних турах. То ли дело «Рубин», на этом же отрезке, наоборот, один раз не выигравший. И победивший пять раз, в том числе вчера «Факел». И ничего не пропустивший. Кстати, в конце матча с воронежцами на поле выбежал болельщик, за которым кинулся стюард, и вдвоём они влетели в Дюпина. Вратарь казанцев вроде бы избежал травмы.

Гвардиола против Нуньеса, взлёт Эмери и деклассирование «Монако»

В таблице чемпионата Англии всё запуталось ещё больше. «Манчестер Сити» снова потерял очки в большом матче – сыграл вничью с «Ливерпулем». Холанн рекордно быстро забил свой 50-й гол в АПЛ – за 48 матчей. Но Александер-Арнольд определил ничью. «Ман Сити» поплатился первым местом, уступив его «Арсеналу». После финального свистка Гвардиола едва не сцепился с Нуньесом – Клопп не дал стычке разгореться, оттащив Дарвина.

«Тоттенхэм» устроился на третье поражение подряд. «Астон Вилла» Эмери пришпорила «шпор» и вытеснила их из топ-четвёрки. Плотность приличная – первое и четвёртое место разделяют два очка. Подбирается снизу и «Манчестер Юнайтед», разгромивший «Эвертон», с которого АПЛ сняла десять очков. Шикарный гол Гарначо через себя практически скопировал мяч Руни в ворота «Ман Сити» образца февраля 2011 года.

Во Франции «ПСЖ» непосредственно продемонстрировал «Монако», кто в Лиге 1 гегемон. 5:2 – и монегаски в нокауте. На счету Мбаппе гол с пенальти и голевая передача. У Головина – ноль результативных действий, хотя Александр играл неплохо и регулярно подносил снаряды своим партнёрам. От «Монако» «ПСЖ» оторвался уже на шесть очков, а вот «Ницца» тихой сапой сохраняет лишь минимальное отставание от парижан.

Кузяев отыграл весь матч за «Гавр», сгонявший очередную нулевую ничью – с «Нантом». Захарян вышел на замену, когда в матче «Реал Сосьедад» – «Севилья» уже был установлен итоговый счёт 2:1. Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты», которая проиграла с зеркальным счётом «Наполи». Первым забил в том матче Хвича Кварацхелия.

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Спасительный автогол для «Барселоны», рекордный дебют в Италии и скромность Кейна

Мадридский «Реал» воспользовался осечкой «Барселоны» и обогнал её на четыре балла. Команда Хави без травмированного Гави не более чем отыгралась против «Райо Вальекано», да и то благодаря автоголу соперника. «Сливочные», в свою очередь, разобрали «Кадис» благодаря дублю Родриго и его ассисту на Беллингема. «Барселону» догнал мадридский «Атлетико», а «Жирона» сегодня вечером сыграет с «Атлетиком» из Бильбао и попытается убрать «Реал» с первой строчки.

В Дерби Италии «Ювентус» и миланский «Интер» сыграли вничью – хотя бы не в нулевую. А ведь «старая синьора» сместила бы «нерадзурри» с пьедестала в случае победы. Душан Влахович забил впервые за два месяца – ему ответил Лаутаро Мартинес. «Милан» минимально обыграл «Фиорентину», а Стефано Пиоли дал дебют в профессиональном футболе Франческо Камарде. В возрасте 15 лет 260 дней этот итальянский вундеркинд стал самым молодым дебютантом Серии A.

«Байер» и «Бавария» не допустили осечек и продолжили гонку в Бундеслиге. За мюнхенцев снова забил Кейн, но лишь однажды. Лидерство «аптекарей» – двухочковое. «Фармацевты» победили в 13-м матче подряд во всех турнирах. А «Аль-Наср» выиграл из 18 из 19 последних своих встреч. «Аль-Ахдуд» был обыгран им крупно с дублем лучшего бомбардира Про-лиги Роналду. 1 декабря в Саудовской Аравии отгремит суперматч – «Аль-Наср» сойдётся в клинче с «Аль-Хилялем», которому уступает четыре балла.

Ознакомиться с результатами и турнирной таблицей РПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1.

Кирилл Иванцов