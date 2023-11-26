Комличенко — о Дзюбе и Соболеве: «Популярности им больше точно не надо»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, что его коллеги Артём Дзюба и Александр Соболев отказались общаться с журналистами.

Форвард отметил, что у каждого человека свое настроение и взгляды, поэтому не нужно искать лишнего, ведь все взрослые личности сами решают, как им поступать.

«Дзюба и так с Соболевым популярны в интернете, для них не проблема не общаться. Популярности им больше точно не надо», - приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Стоит отметить, что «Краснодар» и «Урал» запретили общаться со СМИ своим молодым футболистам Илье Ишкову и Александру Кокшарову.