Экс-игрок «Зенита» Гасилин: Я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар»

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах «Краснодара» завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Гасилин хочет, чтобы «быки» стали чемпионами в нынешнем сезоне, к тому же очная игра на «Газпром Арене» показала, что он могут навязать борьбу.

«Зенит» от всех остальных отличает наличие четкой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», - приводит слова Гасилина RT.

Напомним, что «Краснодар» в матче 16-го тура РПЛ уступил «Уралу» и уступил лидерство «Зениту». Отставание составляет один балл.