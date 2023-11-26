Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе над «Пари НН» (1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что его команде удалось добиться успеха, поэтому все счастливы.

«Будем дальше стараться закончить на мажорной ноте год. Непростая игра, «ПАРИ НН» не давал атаковать, свой момент забили, справились», - приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

После 16 проведенных туров подопечные Валерия Карпина занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своём 20 очков.

В этом календарном году команда с берегов Дона в чемпионате проведёт два выездных матча против ЦСКА (03.12) и «Ахмата» (09.12).