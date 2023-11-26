Прудников: «Зенит» вряд ли оступится и потеряет лидерство до зимней паузы»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Прудников высказался о лидерстве питерского «Зенита» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Прудников отметил, что его удивило поражение «Краснодара» от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, из-за которого «быки» упустили лидерство.

«Тем не менее впереди второй круг, и все еще могут оступиться. «Зенит»? До нового года он вряд ли оступится и потеряет лидерство, а в конце второго круга будет видно», - приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

На данный момент команда Сергея Семака опережает краснодарский клуб на один балл.