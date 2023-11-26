Севикян высказался о возможном уходе из «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян высказался о возможном уходе из нижегородского клуба.

Игрок сборной Армении отметил, что не читает СМИ. Он дал понять, что на него не давят различные слухи.

«Я живу настоящим, у нас важные две игры. Нужно выложиться по полной и забрать максимум. Мысли только об этом», - приводит слова Севикяна «Матч ТВ».

Контракт 22-летнего правого вингера с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Севикян принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами.