Эдгар Севикян: Я считаю, что мы провели неплохой матч

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский клуб на выезде потерпел поражение от «Ростова» (0:1).

Игрок национальной сборной Армении отметил, что его команда не давала сопернику много возможностей для атак.

«Мы стали сами больше атаковать, начали создавать моменты. Я считаю, что мы провели неплохой матч. В атаке мы могли немного прибавить», - приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

Подопечные Сергея Юрана не могут выиграть в чемпионате на протяжении трех игр, из-за чего опустились на девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.