Генеральный директор «Пари НН» — о поражении от «Ростова»: «Нам сегодня не повезло»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о поражении от «Ростова» (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что соперник нанёс всего один удар, и тот был в результате 11-метрового.

«Нам сегодня не повезло. Наши парни играли, выкладывались и работали на поле как могли, создавая острые моменты у ворот соперника», - написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Напомним, что единственный мяч на 61-й минуте забил защитник команды с берегов Дона Максим Осипенко.

«Пари НН» после 16 туров занимает девятое место в турнирной таблице.