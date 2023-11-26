Юран: «Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот с 11-метрового»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Поражение с минимальным счетом. Какие моменты позитивные выделите в игре «Пари НН», в каких компонентах «Пари НН» мог бы сегодня выглядеть лучше?

- Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот с 11-метрового. Понятно, что проиграли. Я думаю, что второй тайм полностью переиграли. Не знаю там, вопрос по 11-метровому - такие единоборства можно находить при любых единоборствах, угловых, доставках мяча в штрафную. Поэтому сложно сказать.

- Если оставить за скобками то, что во втором тайме не удалось забить, как оцените то, как парни вступили в игру? Особенно та тройка, которую выпустили сразу после перерыва?

- В первом тайме не сработало то, о чем мы договаривались. Пришлось реагировать. И второй тайм полностью, за нами были моменты, и штанга, и еще можно было выжать. Все равно думаю, что на ничью наиграли, но, к сожалению, на табло 1:0 не в нашу пользу. Проанализируем почему в первом тайме у нас выпало 3-4 человека. В этом плане на второй тайм вышли парни и совсем перевернули матч. Естественно играли очень неплохо, доминировали, но, к сожалению, проиграли.

- Тихий, Карапузов после длительной паузы сегодня вышли в старте. Как оцените то, как они выглядели, насколько качественно отыграли?

- Долгая пауза там у Тихого была. У Карапузова паузы не было. Тихий и Карапузов сыграли, на мой взгляд, довольно неплохо. То, что все-таки Тихий - защитник, справлялся, Карапузов тоже в целом справлялся. Но есть моменты, которые нужно разбирать, и сейчас сложно говорить по этим послематчевым. Остается два тура, нужно готовиться и настраиваться. Сейчас домашняя игра с «Уралом», а потом заканчиваем перед зимней паузой с «Зенитом».

- Подводя итог матчу и немного оглядываясь назад, два очка всего набрал «Пари НН» в первом круге на выезде. Сегодня тоже выездное поражение. Есть ли проблема выездных матчей у «Пари НН»? Или это стечение футбольных обстоятельств?

- Да нет, есть проблемы. Вчера я на теории заострял внимание, что первый круг мы провалили выездные матчи, всего лишь две ничьи, а остальные - поражения. Есть эта проблемка с выездными матчами. Может быть, это больше психология, может быть, где-то не хватает более мастеровитых и опытных на 2-3 позиции, которым все равно где играть, на выезде или дома. Вот это, наверное, нужно будет сейчас проанализировать. Закончим два тура, наверное, нужно будет и укрепляться, потому что знаю, где в каких местах у нас подхрамывает. Сегодня хотели выездной матч закончить на хорошей ноте, вернее, начать второй круг. Но, к сожалению, такие моменты бывают. Ничего. Пеплом не будем голову посыпать, проанализируем и пойдем дальше.