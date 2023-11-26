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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Решили выпустить на этом поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы»

26 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать
Ростов
1:0
Пари НН

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Как объяснить ту разницу, которую команда показала на поле в каждом из таймов? В первом было владение и подходы и мало ударов. А второй - в этом плане сильно отличался.

- До гола, по-моему, не отличался. Как только мы забили.

- До гола были еще блокированные удары Ланговича, выход Комличенко один на один и другие эпизоды.

- А в чем разница, я не очень понимаю?

- В количестве ударов, по тому, насколько  активно футболисты били по воротам, потому что казалось, что в первом тайме то ли больше готовили, то ли ждали какого-то последнего паса и по воротам не били.

- Ждали, да, а улучшали. Всё время хотели улучшить позицию. На этом поле при такой обороне соперника улучшать смысла нет. Хуже будет, поэтому какие-то корректировки и подсказки сделали в перерыве. Добавили агрессии с точки зрения атаки.

- Погода, понятно, что для всех одинакова. Но не все  играют в такой футбол. С точки зрения того, что было на поле, тяжелое поле «Ростову» мешало?

- Насколько? Сказать, что помогало, нет.

- По заменам. Во втором тайме на поле появился Голенков. У «Ростова» в группе атаки три крупных габаритных футболиста. Для чего, почему именно такая замена?

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- Потому что устали игроки, мы решили выпустить на этом поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы не у наших ворот, а именно там впереди.

- Медведев сегодня отыграл на ноль. Песьякову нужна пауза. Насколько длительной она может быть?

- Без понятия.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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