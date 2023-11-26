​Семшов высказался о конкуренции «Зенита» и «Краснодара»

По итогам шестнадцатого тура в Российской премьер-лиге сменился лидер – «Зенит» (33 очка) обошёл «Краснодар» (32 очка). Комментарий по поводу конкуренции команд дал бывший футболист национальной сборной России Игорь Семшов.

«Краснодару» может помочь в борьбе с «Зенитом» за чемпионство отсутствие потери очков и стабильная игра, потому что ещё будут очные матчи. Кто стабильно пройдёт эту часть и весеннюю, тот станет чемпионом. Всё-таки от весны многое зависит в этом плане», - цитирует Семшова ТАСС.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет играть против «Локомотива» на выезде. «Краснодар», в свою очередь, будет принимать «Оренбург».

Стоит сказать, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов.