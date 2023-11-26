Севикян: «Если два очка набрано в гостях, значит, проблема есть»

Форвард «Пари НН» Эдгар Севикян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Насколько сложно было входить в такую игру, как сегодня?

- Очень тяжело, потому что погода на самом деле была очень тяжелая. Вязкое поле очень. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить. У меня тоже, но «Ростов» - очень сильный соперник, и тяжело.

- Как самочувствие после матчей за сборную, насколько сегодня были готовы по времени? Планировали отыграть столько, либо ситуация вынуждала выходить раньше?

- Я был полностью готов физически, поэтому в любой момент был готов выскочить на поле и помочь, с первых минут, со скамейки. Я полностью готов.

- Момент с попаданием в штангу можно считать ключевым? Если бы вы попали, всё могло сложиться иначе.

- Я думаю, да.

- Что получалось у «Пари НН»? Что позитивного из этой игры может извлечь ваша команда?

- Мне кажется, что мы не давали возможности для атак. Во втором тайме игра раскрылась, мы сами пошли больше атаковать, появились моменты. Мне кажется, в атаке мы могли бы добавить.

- При этом за 16 матчей у вас только два очка, набранных на выезде. Это проблема выездных матчей или стечение обстоятельств?

- Если два очка набрано, мне кажется, значит, проблема есть. Попытаемся исправить. В каждом матче настраиваемся исключительно на победу, не выходит, но мы точно верим, что в ближайшем матче прервем эту серию.