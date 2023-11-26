Байрамян: «Карпин сказал, что любой ценой надо выигрывать»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Давайте разберем момент с пенальти, это первый забитый мяч. Как всё сложилось?

- Уткин сделал заброс на меня, я принял его и почувствовал удар по затылку, вот вам и пенальти. Мне кажется, там не надо спорить. Пенальти там стопроцентный, поэтому вот так.

- В чем причина того, что «Ростов» в первом тайме владел инициативой? Причем были подходы, но без остроты и ударов. Во втором тайме все поменялось с точки зрения количества ударов.

- «Пари НН» - очень организованная команда, с ней всегда тяжело играть, поэтому мы вроде бы подходили, но не доводили дело до удара. Мы понимали, что будет такая игра, Валерий Георгиевич нас готовил к этому, но он также сказал, что любой ценой надо выигрывать, поэтому, слава богу, что так случилось, мы заслужили победу.

- Сегодня вам на двух позициях довелось поиграть. Какие ощущения от игры вингером в группе атаки, в полузащите? Насколько вообще «Ростов» интересно смотрелся, имея трех крупных форвардов во втором тайме?

- Вы сразу несколько вопросов задали, я вообще не знаю, на какой отвечать. По поводу больших форвардов, «Пари НН» - рослая команда, вы знаете, с защитниками тяжело бороться, поэтому когда там и Голенков, и Комличенко, и Мохеби, они тоже боролись. Для этого и надо было выпускать больших форвардов, потому что, как вы правильно сказали, в первом тайме вроде бы подходы, вроде бы низом, но до ударов не доводили. Вот во втором тайме чуть-чуть изменили план игры. Что касается моей позиции, там где надо тренеру и команде, там я и готов играть.

- Сегодня особый день, и сердце на груди, и имя Анаит. Что думаете по этому поводу?

- Я поздравляю и свою маму, и всех матерей с этим праздником. Они для нас всё. Поэтому я рад, что нам удалось еще и подарить нашим мамам победу.

- Особенную футболку сохраните?

- Обязательно, да. Болельщики, просили, но сказал, что в следующий раз, потому что это для мамы.