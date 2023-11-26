​«Пари НН» без побед уже в 15 гостевых матчах РПЛ

«Пари НН» можно называть домашней командой. Нижегородцы показывают хорошие результаты дома, а вот на выезде набирать очки им удаётся редко. В воскресенье вот «Пари НН» проиграл в гостях у «Ростова» с минимальным счётом 0:1.

Серия «Пари НН» без побед в гостевых матчах чемпионата России теперь составляет 15 матчей (3 ничьи, 12 поражений). В 10 из этих 15 игр нижегородцам даже не удавалось забить.

В последний раз «Пари НН» выигрывал матч Премьер-лиги на выезде ещё 5 ноября 2022 года. Тогда нижегородцы сенсационно обыграли ЦСКА (1:0).

Следующий гостевой матч чемпионата «Пари НН» проведёт 9 декабря – против «Зенита».