В «Рубине» рассказали о состоянии Дюпина после инцидента с болельщиком

Казанский «Рубин» рассказал о состоянии своего голкипера Юрия Дюпина после инцидента с болельщиком в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Факела» (1:0).

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», - приводит слова пресс-службы казанского клуба «Чемпионат».

Напомним, что в конце матча болельщик воронежской команды выбежал на поле, а за ним побежал стюард, который повалил фаната на газон, но по инерции они сбили голкипера «Рубина».

После 16 туров подопечные Рашида Рахимова занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.