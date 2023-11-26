​Петржела: «Зенит» - суперклуб, очень богатый, для него нет никаких проблем»

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела подчеркнул статус питерской команды в российском футболе.

Напомним, что по итогам 16-го тура «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Краснодар» (33 очка против 32).

Петржела напомнил, что он ещё в течение периода лидерства «Краснодара» прогнозировал чемпионство «Зенита».

«У «Зенита» самая сильная команда по составу игроков в России. Также «Зенит» является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем», - цитирует Петржелу ТАСС.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 ноября – против «Динамо» на выезде в Кубке России.