Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петржела: «Зенит» - суперклуб, очень богатый, для него нет никаких проблем»

26 Ноября 2023 • 21:02 Комментировать

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела подчеркнул статус питерской команды в российском футболе.

Напомним, что по итогам 16-го тура «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обойдя «Краснодар» (33 очка против 32).

Петржела напомнил, что он ещё в течение периода лидерства «Краснодара» прогнозировал чемпионство «Зенита».

«У «Зенита» самая сильная команда по составу игроков в России. Также «Зенит» является суперклубом, очень богатым, для него нет никаких проблем», - цитирует Петржелу ТАСС.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 ноября – против «Динамо» на выезде в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Краснодар Краснодар
3
1
3.55 3.45 2.10
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Факел Факел
1
0
2.26 3.35 3.25
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1
0
1.85 3.65 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
22:10 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот с 11-метрового»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Решили выпустить на этом поле футболистов помощнее, навязать больше борьбы»
21:55 · Россия. Премьер-лига
​Семшов высказался о конкуренции «Зенита» и «Краснодара»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Балтики» Бориско избежал серьёзной травмы по итогам матча против «Спартака» официально
21:42 · Россия. Премьер-лига
Севикян: «Если два очка набрано в гостях, значит, проблема есть»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Байрамян: «Карпин сказал, что любой ценой надо выигрывать»
21:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаковцы были пьяные»: Очевидец рассказал о драке между фанатами «Спартака» и «Балтики»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Корнеев считает, что Файзуллаеву рано уезжать в Европу
21:11 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» без побед уже в 15 гостевых матчах РПЛ
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» рассказали о состоянии Дюпина после инцидента с болельщиком 1
21:02 · Россия. Премьер-лига
​Петржела: «Зенит» - суперклуб, очень богатый, для него нет никаких проблем»
20:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» не смогли забить «СКА-Хабаровску»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Осипенко с пенальти открыл счёт в матче «Ростов» - «Пари НН»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Пока слишком рано делать какие-то выводы и говорить, что «Краснодар» потерял шансы на чемпионство
20:14 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Урала» Шеттине подвёл итоги матча против «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем