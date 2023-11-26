Карпин отомстил Юрану: «Ростов» взял реванш у «Пари НН»

«Ростов» и «Пари НН» очным матчем завершали шестнадцатый тур Российской премьер-лиги.

ЦСКА, «Рубин» и «Локомотив» после своих матчей уик-энда имели каждый в своей копилке по 25 очков. Находившийся на девятом месте «Пари НН» подбирался бы к ним на расстояние одного балла при своей победе в Ростове-на-Дону. Сам «Ростов», если бы выигрывал, приближался бы на такое же расстояние к нижегородцам.

В предыдущем туре, который прошёл до перерыва на матчи сборных, команда Валерия Карпина потерпела поражение на выезде от «Спартака», а «Пари НН» прервал блестящую домашнюю победную серию, наткнувшись на «Балтику». У донской команды против нижегородцев остался в запасе Песьяков, две ошибки которого пару недель назад привели к двум спартаковским голам в ворота «Ростова».

Первый тайм развивался по скучному сценарию. «Пари НН» ожидаемо сделал ставку на оборону и не позволял хозяевам создавать что-либо опасное. Впрочем, если бы Уткин и Комличенко были в ударе, вряд ли это помешало бы им результативно блеснуть своей знаменитой связкой.

На 39-й минуте в гостевой атаке дальний удар Калинского по центру не стал проблемой для Медведева, пусть Никита и не сразу поймал мяч, а отрикошетил его об газон. У хозяев в концовке тайма Миронов со штрафного запустил мяч выше створа. Голевыми моментами это не назовёшь.

Победа в таких матчах не претендующих на высокие места команд по умолчанию считается более нужной хозяевам. Соответственно, это «Ростову» в первую очередь надо было прибавлять после перерыва. Да и вообще считается, что у Карпина команда поинтереснее, чем у Юрана.

На исходе получаса игры ростовчане получили в своё распоряжение два острых момента и оба не реализовали. Вахания слева вбросил аут в штрафную площадь, а Лангович пробил мимо Нигматуллина, но в Александрова. Кроме того, Байрамян по зоне левого инсайда вывел Комличенко, пальнувшего мимо рамки.

«Ростову» ничего не оставалось, кроме как продолжать оказывать давление на волжан. И это принесло свои плоды. Шнапцев в своей штрафной уронил Байрамяна – пенальти. Осипенко с точки ударил в левую девятку, и Нигматуллин такой одиннадцатиметровый потащить не смог (1:0). Максим забил в третьем матче РПЛ подряд.

Практически сходу нижегородцы отметились своим голевым шансом. Севикян с правого полуфланга попал в левую штангу. Исполнил бы Эдгар чуть получше – восстановился бы ничейный счёт. Повезло тут вратарю «Ростова» и всей команде хозяев.

В концовке гостей мог спасти Шнапцев, однако Медведев отразил его удар из-под перекладины. «Ростов» взял реванш у «Пари НН» за аналогичное минимальное поражение в первом круге. Команда Карпина теперь с двадцатью очками пребывает на десятом месте. Коллектив Юрана идёт на одну строчку выше, имея на один балл больше.

Кирилл Иванцов