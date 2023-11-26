Осипенко с пенальти открыл счёт в матче «Ростов» - «Пари НН»

В заключительном матче 16-го тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Пари НН». Чуть больше часа команды провели без голевых атак, и в итоге хозяева смогли размочить счет на табло. Хорен Байрамян пытался обработать мяч после заброса в штрафную и был сбит с ног - это пенальти. Максим Осипенко подошел к мячу и пробил в левый верхний угол. Голкипер среагировал, вот только выручить свою команду не сумел.

«Ростов» ведет 1:0 и в онлайн-таблице вышел на 10-е место, проигрывая одно очко сопернику. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.