Грозненский «Ахмат» заинтересован в услугах полузащитника «Тобола» и сборной Казахстана Ислама Чеснокова.

Как сообщает Metaratings.ru, сам футболист хотел бы продолжить свою карьеру в Турции, но, если оттуда не будет предложений, то он готов рассмотреть переезд в Россию.

24-летний футболист выступает за команду из Казахстана с февраля этого года. Его соглашение рассчитано до 31 декабря. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Чесноков принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.