Глебов проводит 150-й матч за «Ростов»

В эти минуты проходит заключительный матч 16-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Пари НН».

Капитан хозяев поля Данил Глебов проводит свой 150-й матч за команду с берегов Дона.

За это время 24-летний футболист смог отметиться десятью забитыми мячами и 15 результативными передачами партнёрам по команде. На его счету также три красные карточки, две из которых прямые.

Ранее он выступал за махачкалинский «Анжи».

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Прямая текстовая трансляция матча «Ростов» — «Пари НН» проходит на сайте LiveResult.ru.