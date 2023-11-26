Брайан Мансилья — о матче против «Ахмата»: «Мы хотели выиграть»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором уральский клуб на своём поле разошёлся миром с грозненским «Ахматом» со счётом 1:1.

«Единственное, что хочу сказать, что я недоволен собой. К тому же не получилось удержать счёт, совершили ошибку, и всё закончилось ничьей, на которую мы не рассчитывали, которую мы не заслуживали. Хотели выиграть», - приводит слова Мансильи пресс-служба «Оренбурга».

У хозяев поля отличился Владимир Обухов, у гостей же пенальти точно исполнил Гамид Агаларов.

Напомним, что обе команды по итогам 16 прошедших туров находятся в зоне стыковых игр.