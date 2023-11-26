​Губернатор Воронежской области назвал поражение «Факела» в Казани незаслуженным

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, считает, что поражение «Факела» в гостях у «Рубина» в матче 16-го тура чемпионата России не было заслуженным.

«Совершенно незаслуженное поражение нашей любимой команды. «Факел» был лучше почти всю игру с казанским «Рубином», а пропустил после шального удара издали», - написал Гусев на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Гусев выразил сожаление от того факта, что серия «Факела» без поражений была прервана. В то же время губернатор выразил уверенность в том, что главные успехи ждут команду в будущем.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Факел» проведёт в субботу, 2 декабря, - против «Балтики» на своём поле.