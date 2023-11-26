​Арбитр Кукуян выдал впечатляющую серию в РПЛ

Арбитр Павел Кукуян может похвастаться впечатляющей серией в Российской премьер-лиге. Так, Кукуян работал в каждом из 18 последних туров чемпионата России. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «КГБ (Как говорит Бобров)».

Отмечается, что в рамках этого отрезка длиной в 18 туров Кукуян отработал на 20 матчах в качестве главного арбитра, резервного арбитра, ВАР и АВАР.

В воскресенье вечером бригада Павла Кукуяна работает на матче 16-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Пари НН». Следить за игрой можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.