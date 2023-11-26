Рахимов – о Даку: «Он заболел, у него температура»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему албанский нападающий Мирлинд Даку не попал в заявку на матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором казанский клуб оказался сильнее «Факела» (1:0).

Специалист отметил, что форвард заболел, у него температура 38 градусов.

«Ни ходить, ни разговаривать не может. Хотели привести его в норму, но утром на него посмотрели – рисковать им не хотелось. Приняли решение, что он остаётся на базе», - приводит слова Рахимова телеграм-канал «Инсайдлар».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 14 играх РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.