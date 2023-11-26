«Холанн»: Бителло сравнил Тюкавина с форвардом «Манчестер Сити» после победы над ЦСКА

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил болельщиков клуба с победой над ЦСКА (3:2) в рамках 16 тура Российской премьер-лиги.

Форвард «бело-голубых» в социальных сетях опубликовал несколько фото с матча, подписав: «Важный матч. С победой всех». Автор дубля в дерби полузащитник Бителло отреагировал на этот пост, оставив комментарий «HAALAND», добавив эмодзи «огонь».

21-летний Тюкавин сыграл за «Динамо» 20 матчей в текущем сезоне, он забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами действует до лета 2024 года, а трансферная стоимость Тюкавина по данным Transfermarkt оценивается в 8 млн евро.