«Рубин» одержал уже пятую победу в сезоне РПЛ со счётом 1:0

Казанский «Рубин» воскресным вечером обыграл дома крепкий воронежский «Факел». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу казанцев.

Таким образом, «рубиновые» записали в свой актив в этом сезоне уже пятую победу со счётом 1:0. Ранее с таким счётом команда Рашида Рахимова огорчала тот же «Факел», но только в Воронеже. А также «Ахмат» и «Урал» в гостях и калининградскую «Балтику» - дома.

Как сообщает Opta Sports, ни у кого из других 15 команд Премьер-лиги нет более двух побед с этим счётом.

Больше подробностей об очередном «сухаре» Юрия Дюпина и первом поражении «Факела» за долгое время читайте в нашем ревью.