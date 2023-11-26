Карпин объяснил перестановки в составе на матч с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Глядя на стартовый состав, сразу на себя обращает внимание выход Никиты Медведева. Всё ли в порядке со здоровьем у Сергея Песьякова?

- Со здоровьем, да, всё в порядке.

- Это та самая передышка, о которой говорил Виталий Витальевич Кафанов во время паузы?

- Да.

- По выбору центрального нападающего. Сегодня как аргументируете, что выходит Комличенко вместо Голенкова, который предыдущие матчи проводил в старте?

- Выглядел неплохо Комличенко в эту паузу на этой неделе. Плюс Голенков играл со «Спартаком», в перерыве заменили. Поэтому на эту игру Комличенко, но в голове все равно хочешь - не хочешь, а приходится держать игру на Кубок с ЦСКА.

- Миронов сегодня в стартовом составе. В матче со «Спартаком» он уже выходил на второй тайм. Насколько он готов провести на поле все 90 минут?

- Если в стартовом составе выходит, то готов, наверное. А насколько? Это уже, наверное, посмотрим, как он будет выглядеть.

- Мохеби сегодня в запасе, он выступал за сборную Ирана. Когда он вернулся, успел ли он с командой вообще хоть немного потренироваться?

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- Немного успел. Поэтому и не в составе, одна из причин, что только в пятницу присоединился к команде. Долго добирался, плюс были повреждения у него в матче за сборную, замена произошла из-за столкновения головами. Самочувствие было не очень, так скажем. Плюс еще очень долгая поездка, длинная. Пока на данный момент в запасе.

- В заявке нет Евгения Чернова. Каково его состояние?

- Будем надеяться, что скоро будет. Возможно, надеемся, во всяком случае, в матче на Кубок, может быть, будет. Хотя там 100% уверенности нет.