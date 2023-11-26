​«Рубин» выиграл 4 матча РПЛ подряд – в последний раз лучше было 9 сезонов назад

В воскресенье «Рубин» в родных стенах обыграл «Факел» со счётом 1:0. Команда Рашида Рахимова в последнее время смотрится просто прекрасно – в шести крайних играх чемпионата России казанцы даже не пропускали.

Если говорить о результатах, то «Рубин» выиграл четыре последних матча Премьер-лиги. Более длительная серия побед в топ-дивизионе у казанцев в последний раз была в сезоне 2014/2015 под руководством Рината Билялетдинова – пять побед. Об этом рассказывает Opta.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Рубин» будет играть против «Динамо» на выезде. Продлить серии побед и «сухих» матчей казанцев будет сложно.