«Рубин» близок к повторению исторического достижения по «сухим» матчам

Казанский «Рубин» в очередной раз порадовал своих болельщиков матчем без пропущенных голов. Дома казанцы обыграли «Факел» с минимальным счётом.

Только лишь однажды у казанцев была серия лучше – она состояла из семи «сухих» матчей Премьер-лиги, сыгранных в 2009-2010 годах. Но её отличие было в том, что состояла она из двух сезонов: три матча без пропущенных голов «рубиновые» провели в концовке сезона-2009, а четыре – в начале сезона-2010. Руководил командой тогда Курбан Бердыев.

В этом же сезоне казанцы не пропускают непосредственно с 11 тура – по 16-й. И могут продолжить эту серию и повторить рекорд, если не пропустят в 17 туре от «Динамо» в гостях.