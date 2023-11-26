​«Рубин» удивляет – команда не пропускала в 6 последних матчах РПЛ

В воскресенье «Рубин» порадовал своих болельщиков победой над «Факелом» со счётом 1:0. Таким образом, казанская команда продлила серию «сухих» матчей в чемпионате России. «Рубиновые» не пропускали в шести последних играх РПЛ – 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0.

В последний раз «Рубин» пропускал в матче чемпионата России ещё 30 сентября (поражение 0:2 от «Краснодара»).

Обыграв «Факел», команда Рашида Рахимова в турнирной таблице Премьер-лиги настигла по очкам два московских гранда – ЦСКА и «Локомотив».

Следующий матч чемпионата России «Рубин» проведёт 4 декабря – против «Динамо» на выезде.