«Факел» проиграл в лиге спустя два месяца – и снова «Рубину»

«Закольцевалась» серия воронежского «Факела» без поражений. Команда Сергея Ташуева встречалась в гостях с «Рубином» и проиграла – 0:1.

Таким образом, воронежцы прервали свою серию без поражений в Премьер-лиге, которая длилась с 25 сентября. Тогда дома команда проиграла «Рубину» и с точно таким же счётом – 0:1.

Серия команды Ташуева насчитывала шесть матчей, в которых четыре раза «Факел» смог победить оппонентов из «Сочи», «Оренбурга», «Спартака» и «Ахмата», а два раза – сыграть вничью – с московскими «Динамо» и ЦСКА.

После поражения «Факел» делит 10 место турнирной таблицы с «Уралом» - у обоих клубов по 19 очков.

«Рубин» прервал беспроигрышную серию «Факела»