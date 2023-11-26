«Рубин» четвёртый раз кряду победил в РПЛ и не пропустил, прервав беспроигрышную серию «Факела»

«Рубин» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 16-го тура РПЛ состоялся 26 ноября на стадионе «Казань Арена».

Заблистал «Рубин» поздней осенью так, что международная паузу ожидалась с особенным трепетом. В РПЛ у казанцев четыре победы и ничья за последние пять туров – как бы не нарушить такую приятную серию. Тем более, что соперник ровно на таком же подъёме, у «Факела» статистика очень похожая – четыре победы и две ничьи за шесть последних туров. Встретились команды, которые просто засияли в ноябре.

И вот матч засиявших команд начался с момента довольно случайного. Дмитрий Кабутов подавал справа, мяч срезался и полетел под ближнюю к полузащитнику штангу. Беленов уже собрался на выход, но успел перестроиться и в прыжке оказался в углу, выручив «Факел». Гости тоже взяли тактику загрузки мяча верхом. Хозяева атаковали далее слабовато, позволяя гостям лишнего.

И этим чуть не воспользовался Марков. В самом центре вратарской Евгений отклеился от защитника и выскочил на диагональ с фланга. Убойная была позиция, однако форвард с четырёх метров пробил выше ворот. Сергей Ташуев схватился за голову, увидев столь явный загубленный момент. В следующий раз тренер был так расстроен уже под занавес первого тайма. «Факел», несколько раз простивший «Рубин», пропустил.

Пошла подача от угла поля, Грицаенко скинул на Безрукова в левую часть штрафной площади. Руслан там разобрался, обработав мяч и чётко пробив под дальнюю штангу – 1:0. Второй гол мог залетать сразу после перерыва. Вада отлично разглядел открывание Чумича, отыскав форварда на линии вратарской площади. Никола наверняка пробил в угол, однако Беленов сделал классный сейв, завалившись к штанге.

В последней трети матча добавилось сумбура, но хозяева всё равно были активнее в атаке. Очень хорош был Валентин Вада, разгонявший почти каждое наступление «Рубина». Именно он бросил в прорыв Дмитрия Кабутова, который пальнул, едва войдя в штрафную площадь. Мяч летел по центру ворот, а Беленов по-хоккейному отразил его коленями. Ближе к концу матча частые нарушения правил, остановки игры, столкновения и замены разбили игру на эпизоды. «Факел» так и не сподобился на навал.

«Рубин» четвёртый раз подряд победил и не пропустил в РПЛ, остановив разыгравшийся и «Факел» и поднявшись седьмую строчку.