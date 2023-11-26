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Булыкин объяснил поведение Галактионова во время флеш-интервью после упущенной победы «Локомотива» эксклюзив

26 Ноября 2023 • 19:00 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на скандальное заявление главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Я не знаю, какая ситуация у Галактионова в «Локомотиве», может быть, в клубе сказали, что он должен быть в тройке или пятёрке, а у него не получается. Может, ещё какие-то проблемы, из-за чего он так разнервничался. Конечно, это не красит ни его, ни клуб. Явно будет какая-то дисквалификация, потому что футбол смотрят дети, подростки, и нужно себя всегда следить за своими словами. Здесь явно не подумали, что Баринов, что Галактионов. Они были очень разочарованы, что так получилось. Понимаю, что это нервы, но нужно помнить, что везде камеры, а тем более, прямой эфир», — сказал Булыкин.

25 ноября «Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов», побеждая со счётом 3:1 по ходу первого тайма. В итоге матч завершился со счётом 3:3, а Галактионов во время интервью после матча позволил себе ругаться матом во время прямого эфира.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Дмитрий Булыкин Михаил Галактионов РПЛ ещё теги
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