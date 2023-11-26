​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о «Зените». Питерцы, как известно, по итогам шестнадцатого тура вырвались на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По словам Кобелева, «Зенит» начинает набирать свою игровую форму после того, как команда адаптировалась к игре без Кузяева и Малкома.

«Понятно, что «Зенит» будет перестраиваться. Прошло четыре месяца, начал забивать Кассьерра. Петербуржцы вновь стали основными претендентами на чемпионство», - цитирует Кобелева Metaratings.

На текущий момент «Зенит» опережает второй «Краснодар» на одно очко. В следующем туре питерцы будут играть против «Локомотива» на выезде.