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​Кобелев: «Зенит» вновь стал основным претендентом на чемпионство»

26 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о «Зените». Питерцы, как известно, по итогам шестнадцатого тура вырвались на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По словам Кобелева, «Зенит» начинает набирать свою игровую форму после того, как команда адаптировалась к игре без Кузяева и Малкома.

«Понятно, что «Зенит» будет перестраиваться. Прошло четыре месяца, начал забивать Кассьерра. Петербуржцы вновь стали основными претендентами на чемпионство», - цитирует Кобелева Metaratings.

На текущий момент «Зенит» опережает второй «Краснодар» на одно очко. В следующем туре питерцы будут играть против «Локомотива» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев

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